Covid, Abruzzo verso zona rossa e lockdown: attesa l'ordinanza

L'Abruzzo va verso il lockdown: attesa la firma del governatore Marsilio di un'ordinanza che dovrebbe prevedere, tra l'altro, la chiusura delle scuole di ogni ordine e lo stop ai centri commerciali. Le nuove misure sono state indicate dal Cts regionale che si è riunito per valutare la situazione alla luce dei dati degli ultimi giorni e della crescente pressione negli ospedali. Il governatore dell'Abruzzo e gli assessori, lunedì 16 novembre, incontreranno le parti sociali, i sindacati, le categorie produttive e l'Anci per illustrare la situazione. Conclusa la fase di confronto, nel corso della giornata verrà predisposta l'ordinanza, che sarà condivisa con il Governo. Le restrizioni dovrebbero entrare in vigore tra martedì e mercoledì, fino al 3 dicembre. Si ipotizzano anche la chiusura dei negozi e ulteriori limitazioni agli spostamenti dei cittadini ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - COSA CAMBIA DA UNA ZONA ALL'ALTRA: GIALLA - ARANCIONE - ROSSA ).

Le richieste per la zona rossa

Sono ancora in corso di discussione, comunque, i dettagli e la durata dei provvedimenti che saranno assunti nella Regione, che al momento è in fascia arancione. Ad anticipare la notizia è stato un post su Facebook del vicepresidente della giunta, Emanuele Imprudente: "A volte si deve fare anche ciò che non si vuole fare, perché è giusto ed opportuno. Nessuno può sfuggire alle responsabilità, questi non sono momenti per fare giochi politici e propagandistici ma sono momenti in cui prendere posizione e anticipare scelte L'Abruzzo deve essere zona rossa con chiusura scuole". Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, aveva già chiesto di istituire una 'zona rossa', "ma solo a patto che vengano previsti ristori per le attivita produttive costrette alla chiusura e ausilio per le famiglie i cui ragazzi devono seguire la didattica a distanza, seppur temporaneamente, a seguito delle disposizioni di chiusura segnalate dalle scuole e valutate dal dipartimento di Prevenzione".