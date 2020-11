Le prime dosi a disposizione andranno a una fascia che conta circa un milione e 700mila cittadini, individuati in funzione della loro "fragilità e potenziale esposizione al virus", come gli operatori sanitari e gli anziani ospiti nelle Rsa. Locatelli: "C'è qualche problema per la catena del freddo, ma era noto e il ministero non si è fatto trovare impreparato per questi aspetti di logistica"