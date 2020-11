Covid, Rasi: "Avremo 6-7 vaccini diversi. Primi effetti in estate"

Il numero uno dell'Agenzia europea del farmaco ha parlato al Sole 24 Ore spiegando come nel 2021 "verosimilmente avremo più di un vaccino" ma che i primi risultati sulla diffusione saranno visibili soltanto fra 5-6 mesi. Poi aggiunge: "All’inizio non saranno per tutti, ma se i dati saranno ok la distribuzione potrà partire da gennaio"

"Verosimilmente avremo più di un vaccino nel 2021, anche fino a 6-7. Cosa che è positiva vista la grande domanda di dosi". Queste le parole di Guido Rasi, direttore dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), in un'intervista al Sole 24 Ore nella quale ha spiegato come "alla porta dell'Ema stanno cominciando a bussare in molti: dai produttori degli anticorpi monocolonali alle aziende che sviluppano i vaccini". I risultati effettivi della futura campagna di vaccinazione contro il Covid-19 però si vedranno "in 5-6 mesi, in pratica la prossima estate".

"Non si potrà vaccinare tutti. Distribuzione da gennaio" leggi anche Covid, Arcuri: "Primi vaccini alla fine di gennaio" Durante la sua intervista, Rasi tiene a precisare che "ovviamente non si potrà vaccinare tutti ma si partirà dalle categorie più esposte, come gli anziani e gli operatori sanitari, cominciando così a bloccare i ponti di trasmissione". Poi aggiunge: "Se i dati saranno robusti potremo dare il via libera al primo vaccino già entro la fine dell'anno e far partire la distribuzione da gennaio". Intanto, lo stesso direttore dell’Ema conferma che "sono arrivati i primi dati clinici da Pfizer per il suo vaccino, quelli annunciati nei giorni scorsi dalla stessa azienda. Da Astrazeneca abbiamo ricevuto i dati pre-clinici, quelli delle sperimentazioni sugli animali che sono già in fase di valutazione e poi sono state fatte diverse interlocuzioni con Moderna".