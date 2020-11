Covid Napoli, centro gremito e bar pieni prima della zona rossa. FOTO

7/15 ©Ansa

In Campania, col passaggio a zona rossa, i sindaci di alcune città, come Benevento e Torre Annunziata, si sono mossi nella direzione di chiudere strade o piazze affollate. Anche a Napoli sono attese misure in questa direzione, in particolare per 90 strade che risultano particolarmente soggette ad assembramenti