Covid, anche Campania e Toscana diventano regioni rosse

Il monitoraggio di Iss e ministero della Salute, in base ai dati della settimana dal 2 all'8 novembre, ha indicato che Campania e Toscana si debbano aggiungere alle zone a maggior rischio. La lista deve essere confermata dal Cts e poi firmata dal ministro Speranza. L'ordinanza entra in vigore dal 15 novembre. Le Regioni in zona arancione salgono a 9 con l’aggiunta di Emilia-Romagna, Friuli e Marche. Restano gialle Lazio, Molise, Trento, Sardegna e Veneto