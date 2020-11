8/21 ©Ansa

In Alto Adige scuole chiuse per una settimana con assistenza per figli di persone che lavorano nei servizi essenziali, cantieri aperti per terminare lavori inderogabili, smartworking dove possibile e sì agli incontri delle coppie non conviventi. Sono questi alcuni punti della nuova ordinanza che il governatore Arno Kompatscher ha firmato nella serata di giovedì 12 novembre. L'ordinanza entra in vigore sabato

