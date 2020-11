Covid Italia, Di Maio: zone rosse dove gli ospedali sono al collasso

Nel corso di una diretta Facebook, il ministro degli Esteri ha invocato l'intervento dei medici dell'esercito e della Protezione civile a sostegno del personale sanitario, che è "allo stremo e non sa più dove mettere i pazienti". E si è scagliato contro i livelli locali che impugnano gli atti del governo

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha invocato l'intervento dell'esercito e della protezione civile a sostegno degli ospedali più in difficoltà nella lotta alla pandemia di coronavirus. "Medici dell'esercito e medici della Protezione civile devono andare in rinforzo ai nostri medici, ai nostri infermieri che sono allo stremo. Non sanno più dove sbattere la testa e non sanno più dove mettere i pazienti", ha detto Di Maio in una diretta Facebook. E, in proposito, il ministro ha sottolineato che servono "zone rosse, regionali o provinciali" dove ci sono "situazioni negli ospedali fuori controllo".

"In Campania ospedali al collasso" "Abbiamo di fronte una sanità in difficoltà in tutto il Centro-Sud, in particolare regioni come Calabria, Campania, Sicilia sono in enorme difficoltà. Erano in difficoltà anche prima del Covid perché sono stati fatti tagli lineari alla sanità per anni, massacrate le strutture ospedaliere", ha sottolineato il ministro degli Esteri. "Dalla Campania arrivano immagini terribili: ieri una persona è morta al pronto soccorso, altre stanno sulle barelle in condizioni preoccupanti. Questa non è più un'opinione. Non è una gara di battute tra chi è più sceriffo. Abbiamo davanti strutture ospedaliere al collasso", ha sottolineato Di Maio