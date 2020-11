Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie: “Vediamo il monitoraggio di domani e poi si deciderà sul colore per la Campania e per altre Regioni. Le misure arriveranno tra sabato e domenica ma ci saranno sempre 24 ore di tempo dopo l’ordinanza del ministro della Salute per l’organizzazione territoriale”

Raccomanda di trascorrere il Natale solo in compagnia del "nucleo familiare più stretto”, convoca una riunione in videoconferenza con gli enti locali per oggi pomeriggio e annuncia che dal monitoraggio di domani si deciderà in che zona saranno la Campania e altre regioni italiane. Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia illustra la sua agenda dell’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

Il primo appuntamento è la riunione in videoconferenza fissata per le ore 16 di oggi con Regioni, Comuni (Anci), Province (Upi), il commissario Domenico Arcuri e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, secondo quanto si apprende. "Oggi - ha spiegato Boccia a La7 - dovremo lavorare sul rafforzamento ulteriore delle reti sanitarie, sulla trincea esterna agli ospedali, aumentando i Covid Hotel. Non è che non è mai stato fatto, rafforziamo cose già fatte, sia chiaro. Ci vanno i positivi asintomatici, i membri di gruppi familiari numerosi (e senza sufficiente spazio per la quarantena in casa, ndr) e secondo noi anche chi ha sintomi lievi ci può stare".



"Nel Lazio sono stati attivati prima e hanno funzionato bene - ha aggiunto Boccia -. In questo momento abbiamo 15 mila posti letto nei Covid hotel in Italia, non tutti sono utilizzati, oggi facciamo il punto con le Regioni, che ci spiegheranno perché non tutti sono utilizzati. Partiamo da altri 20 mila posti letto di disponibilità. Negli ospedali siamo a 30 mila posti circa, in primavera erano oltre 60 mila".



Intanto prosegue il dibattito sulle zone gialle, arancioni e rosse con alcune aree del Paese che potrebbero cambiare fascia nelle prossime ore. "Vediamo il monitoraggio di domani e poi si deciderà quale colore per la Campania e per altre regioni", ha continuato Boccia. "Le misure arriveranno tra sabato e domenica, ma si daranno sempre 24 ore di tempo dopo l'ordinanza del ministro della Salute per l'organizzazione territoriale" ma "non ci sarà Dpcm".