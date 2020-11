Direttore Cardarelli: “Indagine interna su autore video”. VIDEO

Così il direttore generale dell’ospedale, commentando in un videomessaggio il video del paziente morto nel bagno del pronto soccorso: “Indagine interna per accertare tutti i momenti dalla fase assistenziale alla fase dell’eventuale raccolta d’informazioni per chi possa mai aver ripreso il paziente deceduto”

"Ieri ho disposto che la direzione sanitaria eseguisse un'indagine interna, che è già partita e a breve si concluderà, per poter accertare tutti i momenti dalla fase assistenziale, alla fase anche della eventuale raccolta di informazioni per chi possa mai avere ripreso il paziente ormai deceduto. È chiaro che gli esiti dell'indagine saranno trasmessi alle autorità competenti per il seguito della loro azione". Lo afferma il direttore generale dell'ospedale Cardarelli, Giuseppe Longo in un videomessaggio sul video di ieri di un paziente morto nel bagno del pronto soccorso.

“Cosa più deplorevole è video passato su canali informazione”

"La cosa più deplorevole – commenta ancora Longo - è il video che ieri è passato su tutti i canali di informazione. Che un decesso avvenga in un bagno è una notizia che probabilmente deve essere diffusa, è giusto sapere determinate notizie. Ma è deplorevole la modalità con cui è stata data la comunicazione. In modo particolare è deplorevole aver registrato e diffuso il video. Per noi e per tutta l'azienda la vita è sacra dall'inizio alla fine, la persona è al centro del nostro sistema di assistenza".