Maltempo, albero su auto nel Materano: morto un ragazzo. Altri tre sono gravi

La tragedia si è consumata a Ferrandina, in provincia di Matera. A bordo della vettura colpita dall'albero erano presenti quattro ragazzi, tre sono rimasti feriti. La vittima aveva 24 anni

Tragedia nel Materano. Nelle scorse ore un albero, a causa del maltempo, si è abbattuto su un'auto in località Fonnoni a Ferrandina, proprio in provincia di Matera. A bordo della vettura erano presenti quattro ragazzi: uno è morto e gli altri tre versano in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i giovani dall'auto colpita.

La causa della caduta dell'albero

A causare l'incidente una quercia che è crollata probabilmente per colpa del forte vento o, secondo le prime ricostruzioni, per un fulmine, proprio sull'auto su cui erano a bordo i quattro ragazzi, reduci da un picnic di Ferragosto nell'area attrezzata del Parco locale. La vittima aveva 24 anni. I tre giovani feriti ed estratti dall'abitacolo sono stati affidati alle cure dei sanitari.

 

Cronaca: Ultime notizie

Maltempo, albero su auto nel Materano: morto un ragazzo

