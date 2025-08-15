Maltempo, albero su auto nel Materano: morto un ragazzo

La tragedia si è consumata a Ferrandina, in provincia di Matera. A bordo della vettura colpita dall'albero erano presenti quattro ragazzi, tre sono rimasti feriti. La vittima aveva 24 anni

Tragedia nel Materano. Nelle scorse ore un albero, a causa del maltempo, si è abbattuto su un'auto in località Fonnoni a Ferrandina, proprio in provincia di Matera. A bordo della vettura erano presenti quattro ragazzi: uno è morto e gli altri tre versano in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i giovani dall'auto colpita.