Protezione Civile: "Temporali al Sud, allerta gialla in 5 regioni"

Secondo gli esperti è prevista, nelle prossime ore, una serie di rovesci e temporali sparsi sulle regioni meridionali del nostro Paese, in particolare sui versanti tirrenici. Ecco cosa aspettarsi

Ferragosto e dintorni bagnato su parte dell'Italia. Un passaggio di aria instabile determinerà infatti, nelle prossime ore, una serie di rovesci e temporali sparsi sulle regioni meridionali del nostro Paese, in particolare sui versanti tirrenici. In questo senso il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Secondo gli esperti i fenomeni meteo potrebbero anche determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono segnalate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta presente proprio sul sito del Dipartimento.