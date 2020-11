Covid, Gimbe: 2.918 morti in 7 giorni. Rivedere criteri monitoraggio

“Terapie intensive sopra la soglia di saturazione in 11 regioni, 2.918 decessi in una settimana, impennata di contagi tra il personale sanitario, oltre 19mila operatori positivi negli ultimi 30 giorni. Serve un cambio di rotta su criteri di monitoraggio e dati open". Ad affermarlo è la Fondazione Gimbe, nel suo rapporto. L’ente rileva che nella settimana dal 4 al 10 novembre, rispetto alla precedente, c’è stato un amento di oltre 235 mila casi di coronavirus. Inoltre, salgono a 28.633 i pazienti ricoverati e a 2.971 quelli in terapia intensiva con soglie di saturazione degli ospedali superate rispettivamente in 16 e 11 regioni". È a causa di questi numeri che la Fondazione Gimbe richiede “la revisione del sistema di monitoraggio e ribadisce la necessità di rendere accessibili tutti i dati dettagliati e interoperabili in formato aperto".