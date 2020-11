4/15 ©LaPresse

In Lombardia preoccupa il caso della casa per anziani di Olgiate Comasco, che - visto oltre l'80% di ospiti e operatori positivi al coronavirus - ha deciso di chiudersi in una bolla sanitaria. Tradotto, nessuno potrà né entrare né uscire fatta eccezione per il personale che per esigenze familiari non può risiedere 24 ore al giorno nella struttura





