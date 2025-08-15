Verona, turista muore nel Mincio dopo il ribaltamento della canoa

Esplora tutte le offerte Sky
Verona, turista annega nel fiume Mincio dopo il ribaltamento della canoa

Cronaca
©Ansa

Un uomo di circa 60 anni è morto nel fiume Mincio, a Borghetto di Valeggio, dopo che la canoa su cui viaggiava si è capovolta. La forte corrente lo ha trascinato verso il fondale. Inutili i soccorsi, indagini in corso per chiarire le cause

Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia sulle acque del fiume Mincio. Un turista di circa 60 anni è morto annegato all’altezza di Borghetto di Valeggio, in provincia di Verona, dopo che la canoa su cui stava viaggiando si è improvvisamente ribaltata.

 

La dinamica dell’incidente

L’episodio è avvenuto poco dopo le 15, sotto gli occhi di alcuni presenti. Secondo le prime ricostruzioni, l’imbarcazione si sarebbe capovolta per cause ancora da accertare. Nel giro di pochi istanti, l’uomo è stato trascinato sott’acqua dalla forte corrente, che in quel tratto del fiume è particolarmente insidiosa, fino a essere risucchiato verso il fondale.

I soccorsi

A dare l’allarme è stato un passante che ha assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati in elicottero, e i carabinieri di Valeggio sul Mincio. Nonostante la rapidità delle operazioni, per il turista non c’è stato nulla da fare: il corpo è stato recuperato dai sub dopo alcune ricerche in acqua.

 

Le indagini

Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e valutando eventuali fattori che possano aver contribuito al ribaltamento della canoa, tra cui le condizioni del fiume e possibili problemi tecnici dell’imbarcazione.

