Manovra, dal fondo anti-Covid all'assegno unico: le misure nella bozza

La prima versione della Legge di Bilancio per il 2021 è composta da 243 articoli, divisi in 21 capitoli: si va dalla sanità al lavoro, fino al Recovery Fund. Per l’assegno unico previsti 3 miliardi per l’anno prossimo. Stanziati 5,5 miliardi aggiuntivi a decorrere dal 2022. Al Fondo per l’intervento dedicato ad attività produttive più colpite dalla pandemia stanziati 4 miliardi. Stessa cifra per la riforma del fisco dal 2022