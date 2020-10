Manovra, Conte: "No ad aumento tasse. Fondi per sanità e nuove Cig"

Il premier sulla legge di bilancio 2021: "Due obiettivi: sostegno e rilancio dell’economia italiana. Abbiamo disposto la sospensione dei pagamenti delle cartelle esattoriali, partiranno all’inizio del prossimo anno. Bloccati anche pignoramenti di stipendi e pensioni”. Gualtieri: "Mobilitati 70 miliardi per la ripresa"

"La manovra ha due obiettivi: sostegno e rilancio dell’economia italiana. Abbiamo elaborato un progetto che guarda a restituire fiducia e sviluppo al paese e che riguarda breve, medio e lungo periodo. Non prevediamo aumenti di tasse, una scelta precisa, indirizzo politico che abbiamo perseguito fino all’ultimo. Abbiamo disposto la sospensione dei pagamenti delle cartelle esattoriali, partiranno all’inizio del prossimo anno. Bloccati anche pignoramenti di stipendi e pensioni". E' quanto ha affermato il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, sulla legge di bilancio 2021 (LE MISURE). Una manovra che prevede misure per 39 milioni di euro, ha spiegato lo stesso premier. In totale, ha aggiunto Gualtieri, "per il 2021 il governo mobilita circa 70 miliardi di risorse per la ripresa" tra quelle già stanziate con i decreti durante l'emergenza coronavirus e quelle della manovra.

Conte: "Risorse per sanità, trasporto scolastico e nuovo ciclo Cig"

In manovra ci sono "risorse significative per rafforzare la sanità, rafforzare il trasporto scolastico, dare sostegno ai settori più colpiti, per un nuovo ciclo di cassa integrazione, e per misure di sostegno per favorire la liquidità delle imprese".

"Assegno unico, fino a 200 euro al mese per figlio"

"Abbiamo posto un primo e significativo tassello per la riforma organica del nostro sistema fiscale. Abbiamo messo in campo 5-6 miliardi per varare già, da metà dell'anno, l'assegno unico", ha aggiunto Conte. "Mettiamo le risorse per far partire dall'1 luglio - ha continuato Gualtieri - l'assegno universale per le famiglie con figli, che potrà arrivare fino a 200 euro al mese per figlio per tutte le tipologie di famiglie".



Conte: "Stiamo lavorando a riforma organica fisco"

Per il fisco, ha detto il premier, "non vogliamo aggiustamenti marginali, ma una organica riforma dell'intero sistema fiscale e tributario, ci lavoreremo da subito e ci affideremo per i prossimi mesi a una legge delega per rivedere il sistema della riscossione, ridefinire il contenzioso tributario, riformare il processo tributario e anche per quel che riguarda l'Irpef e la riforma delle aliquote". "Stanziamo ben 8 miliardi - ha proseguito - inserendoli in un fondo dedicato cui aggiungeremo risorse dalla lotta all'evasione e dal recupero dell'economia sommersa". L'obiettivo è "una revisione integrale dell'intero sistema per avere maggiore equità, trasparenza, efficienza e modernità, pagare tutti perché tutti possiamo pagare meno".

Aiuti alle aziende, cassa Covid e licenziamenti

Sul fronte degli aiuti alle aziende, ha spiegato Gualtieri, "abbiamo deciso di estendere tutte le misure per la liquidità, dalla moratoria dei prestiti, alle misure del fondo centrale di garanzia e Sace, al patrimonio Pmi, così importanti per sostenere le imprese. Sono tutte prorogate fino al 30 giugno". Il ministro ha anche ribadito che per la proroga della cassa integrazione Covid fino alla fine dell'anno "ci sarà un decreto" e che il governo sta "valutando come collegare la cassa Covid al regime sui licenziamenti, abbiamo introdotto il divieto che con la estensione della cassa prorogheremo fino alla fine dell'anno, stiamo valutando insieme ai sindacati delle modalità per garantire anche nella fase di emergenza una adeguata tutela. In ogni caso tutte le imprese che useranno la cassa covid non potranno licenziare".