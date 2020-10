Cig Covid, Misiani: "Chi la userà non potrà licenziare"

Il viceministro dell'Economia spiega che la disciplina della Cig Covid resta analoga a quella prevista per quella ordinaria. Poi assicura: "Stanzieremo risorse significative per gli ammortizzatori sociali"

Mentre la maggioranza si scontra sul tema del blocco dei licenziamenti e del suo prolungamento, il viceministro dell'Economia Antonio Misiani assicura: “Chi utilizzerà la cig” prevista per l’emergenza Covid “non potrà licenziare, come già previsto” dalla cassa integrazione ordinaria, ha detto il viceministro in un’intervista a Radio Capital. Alla domanda se il blocco dei licenziamenti finirà il 31 dicembre Misiani risponde: "Il ministro dello sviluppo economico da questo punto di vista è stato piuttosto netto", dice Misiani, facendo riferimento al convincimento di Patuanelli che il blocco “non può essere prorogato ancora” (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).