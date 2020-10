Il tema agita le varie anime di governo. Il ministro dello Sviluppo economico: “Il percorso fatto fino adesso, Cig e blocco dei licenziamenti, non può essere prorogato ancora”. Il deputato di Leu è di posizione opposta e chiede di prorogare lo stop ai licenziamenti. Anche le sigle sindacali si schierano compatte nell’invocare il blocco fino a fine emergenza

Il tema del blocco dei licenziamenti agita la maggioranza di governo. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ne ha parlato ieri e lo ha ribadito oggi: “Il percorso fatto fino ad adesso, Cig e blocco dei licenziamenti, non può essere prorogato ancora”. Il portavoce nazionale di Sinistra Italiana e deputato di Leu Nicola Fratoianni, è di posizione opposta e chiede di prorogare il blocco dei licenziamenti. Intanto le sigle sindacali si schierano compatte nell’invocare il blocco dei licenziamenti fino a fine emergenza. Patuanelli: "Stop licenziamenti non può essere prorogato" "Non credo che rimandare significhi risolvere il problema dei disoccupati", ha detto il ministro Patuanelli. E sulla richiesta da parte dei sindacati di estendere il blocco fino a fine emergenza, Patuanelli risponde: "Non c'è una data di scadenza dell'emergenza, purtroppo. La pandemia non è uno yogurt. Stiamo individuando gli strumenti per non far licenziare, ma non per obbligarle a non licenziare".

Fratoianni: blocco licenziamenti va prorogato leggi anche Coronavirus, Patuanelli: impensabile ulteriore blocco licenziamenti Immediata la replica di Fratoianni: “Le conseguenze del coronavirus si scaricano violentemente sull'economia. E in particolare su lavoratori e cittadini a minore tutela. Si è comprensibilmente prorogato lo stato di emergenza per il Covid-19, mi pare naturale ragionare nello stesso modo per prorogare il blocco dei licenziamenti. Lo dico al ministro Patuanelli: evitiamo di sommare ai problemi sanitari anche una mattanza sociale”. Re David: incredibile discutere di licenziamenti La segretaria generale della Fiom, Francesca Re David, a Sky Tg24 Economia ha detto: "Trovo abbastanza incredibile che l'unico strumento, tra quelli previsti dallo stato d'emergenza, che si pensa di mettere in discussione sia il blocco dei licenziamenti. Non solo è a rischio la salute dei lavoratori ma adesso è a rischio anche il loro reddito. Se il ministro dello Sviluppo economico può dire e pensare che lo sviluppo economico possa contenere i licenziamenti non so di che sviluppo economico stiamo discutendo".