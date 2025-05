Contratto sanità, per gli infermieri si discutono aumenti di stipendio

Secondo i dati dell’Aran, il Ccnl arriverà a un aumento di 172 euro mensili in busta paga, e sarà destinato ai 580mila lavoratori coinvolti nella pratica: tecnici, infermieri e personale non dirigente. Atteso per oggi l’incontro tra l’Agenzia e i sindacati

Secondo quanto dichiarato dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), i rinnovi dei Ccnl del comparto Sanità per il periodo tra il 2019 e il 2027 ammonta a oltre 580 euro lordi di aumento mensile. Si attende oggi il nuovo incontro tra l’agenzia e i sindacati per tornare a discutere sul contratto per il triennio 2022-2024. Secondo le prime previsioni, il Ccnl arriverà a un aumento di 172 euro mensili in busta paga, e sarà destinato ai 580mila lavoratori coinvolti nella pratica: tecnici, infermieri e personale non dirigente. Questa trattativa segnerebbe una crescita retributiva considerevole per la categoria, pari al 6,87%, al lordo del salario accessorio.