Manovra, per sanitari aumenti di stipendio troppo bassi: le cifre

Il testo stanzia 1,3 miliardi di fondi aggiuntivi per la Sanità, una somma che secondo i sindacati di categoria è insufficiente, tanto che le sigle hanno proclamato uno sciopero nazionale per il 20 novembre. Fra i punti criticati l’incremento delle retribuzioni, anche perché le cifre arriveranno in busta paga solo nei prossimi anni dato che le trattative per il rinnovo del contratto non sono ancora state avviate. Di questo si è parlato nella puntata del 23 ottobre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24