Concorsi pubblici, Inps cerca 1.069 medici: requisiti e come funziona

Introduzione

Il bando è stato pubblicato il 4 ottobre sul sito dell’Inps e sul portale InPa. La scadenza, cioè il termine ultimo per inviare le domande, è alle 23.59 del 4 novembre 2024. È rivolto, in particolare, a professionisti medici di prima fascia e per i vincitori c’è un contratto a tempo indeterminato.



Le selezioni prevedono una prova scritta, una orale e la valutazione dei titoli. Ecco cosa c’è da sapere