Manovra 2025, le modifiche in arrivo dal taglio dell’Ires alla sanità

Introduzione

La Legge di Bilancio per l’anno in arrivo sembra destinata a subire alcune modifiche, concordate dai leader della maggioranza, nel corso del suo iter in Parlamento. Oggi prende il via l’esame in commissione alla Camera: gli emendamenti presentati dal governo sono previsti entro oggi alle 12 sul tavolo della commissione Bilancio di Montecitorio. E ci sarebbero alcune novità in arrivo, alcune particolarmente significative.