Fisco, novità per imprese e professionisti. Come cambiano Irpef e Ires

Introduzione

Novità per Irpef e Ires e un ulteriore rinvio del Bonus Natale da 100 euro, che arriverà con le tredicesime per i lavoratori dipendenti con redditi fino 28 mila euro e figli a carico. Sono queste le principali novità uscite dal Consiglio dei ministri che ha dato il via libera definitivo al decreto legislativo con novità per autonomi, redditi agrari e studi professionali: ecco cosa sapere.