Automobili, in Italia 694 ogni 1000 abitanti: media più alta in Ue

L'Italia ha il record in Europa per diffusione di automobili. Lo rivela un'analisi sulla sostenibilità ambientale di Istat. Per l'istituto di statistica infatti in Italia ci sono 694 autovetture per 1.000 abitanti (571 la media Ue). Il tasso continua a crescere in media, dell'1,3% l'anno dal 2018, in maniera molto più significativa rispetto agli aletri Paesi (Germania +0,7%, Spagna +0,4%, Francia +0,3%). Anche quest'anno sono in aumento, come nel precedente, i tassi di motorizzazione in tutti i capoluoghi metropolitani: fra le grandi città superano la media nazionale Catania (815 autovetture/1.000 ab.), Reggio di Calabria e Cagliari (oltre 700).