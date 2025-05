Libia, ucciso il capo della milizia libica Al-Kikli: scontri a Tripoli

Abdel Ghani Al-Kikli, noto come Gheniwa, capo della milizia Apparato di Supporto alla Stabilità (Ssa), è stato ucciso oggi nel campo militare Tekbali, a sud di Tripoli. Una fonte medica citata da The Libya Update ha detto che il corpo di al-Kikli, che sarebbe caduto in un'imboscata mascherata da incontro di negoziazione, sarebbe stato trasportato all'ospedale Abu Salim della capitale. Secondo alcune fonti "Gheniwa" sarebbe stato assassinato, con gli uomini della scorta, durante un incontro presso la base della 444a Brigata di Combattimento. Al Wasat Gate riferisce inoltre di colpi di arma da fuoco a Ain Zara a seguito della diffusione della notizia. Poche settimane fa Gheniwa era stato avvistato in Italia, sollevando polemiche. Il ministero dell'Interno ha invitato i cittadini delle zone occidentali di Tripoli a rimanere nelle proprie case per la loro sicurezza. A scopo precauzionale, gli aerei in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Mitiga a Tripoli sono stati evacuati e trasferiti all'aeroporto di Misurata, mentre aumentano le tensioni nella capitale libica. Lo fanno sapere le autorità. A causa degli intensi scontri che si stanno verificando nella capitale, l'Università di Tripoli ha sospeso tutte le attività accademiche, comprese lezioni, esami e funzioni amministrative, in tutte le sue strutture.