Targa Florio, Crugnola-Ometto vincono la 109esima edizione

L'equipaggio a bordo di una Citroen C3 conquista la terza tappa del CIAR e si lancia in classifica generale. Alle loro spalle Basso-Granai su Skoda e Campedelli-Canton su altra Skoda, mentre Riolo-Marin vincono lo storico con la Porsche 911 e La Torre-Salemi si impongono nel CRZ con la Skoda.

Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto, al volante della Citroën C3 Rally2 del team FPF Sport, si aggiudicano la 109esima edizione della Targa Florio. La gara di auto più antica del mondo ha mantenuto tutte le promesse, regalando uno spettacolo ricco di emozioni sia nella prova valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco sia nell’appuntamento storico del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Sul Circuito delle Madonie si sono affrontati oltre 200 equipaggi tra moderno, storico e Coppa di Zona.

Rally Sparco

Nel CIAR Sparco a firmare il successo sono stati ancora una volta Andrea Crugnola e Pietro Ometto su Citroën C3, sempre più leader del campionato. Il duo campione in carica ha preso il comando della corsa nella seconda prova speciale, dopo una partenza segnata dalla pioggia, e non ha più ceduto il passo, conquistando la quarta vittoria in carriera alla Targa Florio, la terza consecutiva. Una prova di forza costruita nella prima giornata, con sei scratch su otto prove comprese la Power Stage, e poi amministrata nella seconda tappa, più breve ma resa complicata dalla necessità di gestire il margine sugli inseguitori. Primo degli equipaggi siciliani è stato quello composto dal palermitano di Prizzi Marco Pollara e dal messinese Giuseppe Princiotto su Skoda Fabia RS.

Alle spalle di Crugnola-Ometto, si confermano ancora una volta avversari ostici Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Skoda Fabia RS, che hanno provato a contenere il distacco, concludendo a soli 11,9 secondi. Il terzo gradino del podio è andato a Simone Campedelli e Tania Canton, anche loro su Skoda, capaci di recuperare terreno nell’ultima parte di gara grazie a tre scratch consecutivi che hanno rilanciato le loro ambizioni stagionali.

Al centro della scena anche la Coppa Rally 9^ Zona, che ha visto imporsi Emanuele La Torre con Marcus Salemi su Skoda Fabia davanti a due equipaggi di grande spessore: Alessio Profeta e Roberto Longo da un lato, e i cefaludesi Damiani-Livecchi dall’altro.