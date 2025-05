Automotive, il gruppo Autotorino celebra 60 anni

Il 2025 di Autotorino si apre con l’ampliamento del quartier generale di Cosio Valtellino, inaugurato alla presenza del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Dopo un primo trimestre da 640 mln di fatturato (+5% sul 2024) e 19.800 auto vendute, l’ampliamento dell’offerta di rete su nuove sedi e con nuovi marchi in portafoglio. Nei prossimi tre anni investimenti per 75 mln in nuove piattaforme tecnologiche e interventi di ristrutturazione sulle filiali

Autotorino compie 60 anni di attività e per l'occasione inaugura il nuovo centro direzionale di Cosio Valtellino, il cuore pulsante dell’azienda, con la presenza del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Autotorino, da piccola azienda familiare valtellinese, è diventata protagonista del mercato dell’auto italiano e prima realtà nazionale ad esportare la propria insegna all’estero, con l’acquisizione di una filiale a Varsavia.

I numeri in crescita

Il Gruppo attesta il primo trimestre 2025 a 640 mln di euro di fatturato e 19.800 vetture vendute (entrambi +5% rispetto allo stesso trimestre 2024); i servizi di post-vendita hanno generato un fatturato di oltre 55 milioni in crescita del 7% , i passaggi di officina sono invece cresciuti del 6%. Autotorino guarda al futuro con nuovi ambiziosi progetti: proseguirà la crescita in Italia e si consoliderà l’esperienza estera.

Gli investimenti

Lo sviluppo programmato richiederà nuovi e innovativi investimenti che per i prossimi tre anni saranno nell’ordine di 75 milioni di euro di cui 50 in interventi di efficientamento ed affinamento funzionale delle strutture e altri 25 milioni in piattaforme e tecnologie per ottimizzare la relazione con il cliente e migliorare i processi interni. Un impegno che si fonda sulla valorizzazione delle persone che compongono il team aziendale: Autotorino ha ottenuto la certificazione per la parità di genere secondo la UNI/PdR 125:2022. Non solo un attestato ufficiale, ma evoluzione concreta del ‘DNA’ dell’azienda, che traccia un impegno concreto e continuo verso un ambiente di lavoro sempre più equo, rispettoso e inclusivo, che permetta a tutti di esprimere al meglio il proprio potenziale e contribuire alla crescita collettiva.