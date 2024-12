Ddl lavoro è legge, norme su stagionali e smart working. Cosa cambia

Introduzione

L'Aula del Senato ha approvato con 81 sì, 47 no e un astenuto il disegno di legge Lavoro collegato alla Manovra, che aveva già ottenuto il via libera dalla Camera lo scorso 9 ottobre. Il ddl, frutto di uno stralcio del Collegato Lavoro, punta a semplificare numerosi adempimenti burocratici e a migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, ponendo particolare attenzione alla flessibilità delle prestazioni salariali e alla tutela dei diritti dei lavoratori e dei liberi professionisti. Durante l'esame in Commissione e in Aula sono stati respinti tutti gli emendamenti.