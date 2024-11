Smart working, lavoratori rinuncerebbero solo con stipendio più alto

Introduzione

Il periodo della pandemia da coronavirus diventa sempre più un ricordo e molte abitudini nate in risposta all’emergenza sanitaria sbiadiscono. Così è per lo smart working come regola e non come eccezione: sono sempre di più le imprese che hanno deciso di fare marcia indietro e di tornare alla tradizionale vita da lavoro in ufficio. Ma agli italiani questo non piace, come emerge da una recente analisi condotta dalla società di recruiting HAYS Italia, insieme allo Studio legale Davide&Florio. Solo per il 14% del campione di intervistati tornare in ufficio in pianta stabile non sarebbe un problema (si tratta di 705 professionisti che al momento lavorano da remoto, totalmente o in parte, tra 113 micro/piccole imprese, 175 medie, 156 grandi e 261 molto grandi/multinazionali). Per tutti gli altri invece creerebbe disagio, tanto che i tre quarti del campione inizierebbero a cercare una nuova occupazione (68%) o lascerebbero immediatamente il proprio lavoro anche senza avere un’alternativa (7%).