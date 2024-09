Settimana corta e smart working di diritto, le norme allo studio in Uk

Introduzione

Il Regno Unito si sta preparando a una rivoluzione in ambito lavorativo. Il governo guidato da Sir Keir Starmer vuole infatti introdurre una serie di misure per evitare possibili abusi delle aziende sui dipendenti e favorire un miglior rapporto tra lavoro e vita privata. Allo studio c'è il "working from home" di default, cioè lo smart working da elargire obbligatoriamente, e il diritto alla disconnessione fuori dall'ufficio. Non solo: un altro obiettivo dei Labour è l'introduzione della "settimana lavorativa corta" (quattro giorni anziché cinque) e uno scudo contro i licenziamenti facili.

Londra intende "migliorare la produttività" sul lavoro, spiega il portavoce di Starmer. "I datori sanno che per restare motivati e produttivi i dipendenti hanno bisogno di staccare la spina. La 'cultura del presenteismo' danneggia la produttività", aggiunge. In attesa che la riforma venga presentata a inizio ottobre a Westminster, ci sono già le prime critiche: da una parte le aziende, che temono un boom di cause e uno stallo nel mercato del lavoro, dall'altra i quotidiani conservatori che gridano alla "minaccia per l'economia, la produttività e l'etica del lavoro".