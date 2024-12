Concordato preventivo biennale, oggi la scadenza per l’adesione

Introduzione

È arrivata la data di chiusura per l’adesione al concordato preventivo biennale: oggi, giovedì 12 dicembre, è infatti l’ultimo giorno per i contribuenti ISA che - pur avendo i requisiti necessari - non avevano aderito entro il termine del 31 ottobre. Termine che era stato prorogato con il decreto fiscale varato dal governo, e che dunque scade in data odierna.

Il concordato preventivo biennale è lo strumento che consente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, coerente con le informazioni contenute nelle banche dati dell'amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente.