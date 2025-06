Volkswagen Golf GTI, edizione speciale 50 anni: prezzo e allestimenti

In occasione della 24 Ore del Nurburgring in programma dal 19 al 22 giugno 2025 verrà svelata una versione speciale.

Giro di boa importante per Volkswagen Golf GTI che festeggerà 50 anni nel 2026. La casa automobilistica di Wolfsburg però non è intenzionata ad attendere il prossimo anno per celebrare una delle sue icone sportive, presentando una versione celebrativa della hot hatch che arrivò per la prima volta su strada nel 1976. In occasione della 24 Ore del Nurburgring in programma dal 19 al 22 giugno 2025 verrà svelata una versione speciale.

Ancora non ci sono molti dettagli ma è possibile che questa edizione celebrativa della Volkswagen Golf GTI riprenda alcune caratteristiche tecniche della nuova Clubsport, variante portata al debutto in occasione del restyling. Sotto pelle in quel caso c’era il 2.0 turbo benzina spremuto a 300 CV e 400 Nm di coppia, rispettivamente 35 CV e 30 Nm in più rispetto alla GTI standard. Possibile che VW decida di alzare ulteriormente l’asticella, magari toccando i 328 CV della Golf R, un salto che renderebbe la GTI una delle più potenti trazioni integrali di sempre, seconda solo alla Ford Focus RS500 che invece tocca i 345 CV ma che tuttavia si sta avviando all’uscita di scena.

Un’altra caratteristica che si può ipotizzare è legata al cambio manuale. Questo tipo di trasmissione non è più a listino ma non è da escludere che Volkswagen non decida di rispolverarla proprio per questa edizione celebrativa della GTI. Trattandosi di una versione speciale, probabilmente in tiratura limitata tutto è possibile. Di conseguenza anche il prezzo potrebbe essere unico nel suo genere e sicuramente ben al di sopra di valori “normali”: possibile infatti che si tocchino i 60.000 euro, listino dell’attuale Golf R Black Edition. In attesa di conoscere questa Volkswagen Golf GTI così speciale, si guarda già al futuro: il badge GTI potrebbe essere legato ancora all’endotermico almeno fino al 2035 ma la ID.2 potrebbe ampliare la sua estensione anche all’elettrico.