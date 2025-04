Volkswagen Tayron, il SUV premium a 7 posti. Il test drive

Tra Tiguan e Touareg c’è ora c’è Tayron. Il nuovo SUV di Volkswagen si colloca quasi al vertice della line-up del marchio tedesco, presentandosi come una tuttofare a ruote alte adatta al tempo libero e alla vita quotidiana, con un tocco di elettrificazione per il massimo dell’efficienza e con la trazione integrale per muoversi in qualsiasi situazione.

Motori e dotazioni premium

Mild-hybrid, plug-in hybrid ma anche diesel. La gamma dei motori di Volkswagen Tayron include infatti un’ampia scelta che punta molto sulla sostenibilità senza tralasciare i gusti della clientela: si parte dal MHEV eTSI da 150 CV con tecnologia a 48 Volt, passando per l’e-Hybrid alla spina con due livelli di potenza, da 204 e 272 CV, con batteria da 19,7 kWh per oltre 121 km di autonomia in full eletric. Senza dimenticare le opzioni a gasolio, da 150 e 193 CV, anche con trazione integrale 4Motion. Per rendere più completa la dotazione di serie si possono scegliere il DCC Pro con ammortizzatori attivi per regolare l’assetto e i fari LED Matrix IQ Light con illuminazione interattiva ma anche i sedili ergoActive Plus con funzione massaggio.