Honda Civic Type R, addio all'Italia con la Best Lap

Solo 99 esemplari per l'ultima versione della sportiva giapponese, un'edizione pensata appositamente per il mercato italiano: prezzo da 63.900 euro

Il canto del cigno di una sportiva che ha lasciato il segno, su strada ma specialmente in pista. Honda Civic Type R dice addio al mercato europeo, chiudendo un’era fatta di adrenalina, emozioni al volante e performance. Per celebrare al meglio questa epopea, il marchio giapponese ha dato vita alla “Best Lap”, edizione speciale limitata in soli 99 esemplari pensata appositamente per l’Italia.

Anima racing

Il nome riprende l’animo racing insito nella Type R e nella filosofia di Honda. Basata sull’ultima generazione della sportiva nipponica, la Best Lap è caratterizzata da una serie di componenti in carbonio sviluppati da HACE che donano a questo modello un look ancora più aggressivo. Come ad esempio lo spoiler posteriore, impreziosito dal materiale composito, oppure il pannello della consolle centrale. Anche il battitacco è dedicato, per un colpo d’occhio unico ogni volta che si sale a bordo.