Le migliori moto da acquistare tra i modelli in uscita nel 2025

Non è una novità in assoluto, ma la RS 660 è stata ringiovanita un bel po’, se mai ce ne fosse stato bisogno perché stiamo parlando di una moto che ha riscosso un grande successo per via di un suo personalissimo modo di far vivere lo sport motociclistico. Infatti, è una moto per andare forte ma non imbizzarrisce se decidiamo di portarla a spasso. Non a caso in Aprilia parlano di nuova visione della sportività. Nuova aerodinamica che migliora la stabilità e per i veri appassionati dello 0-100 arriva il launch control con una nuova strumentazione a colori. Il peso è di soli 183 chili in ordine di marcia, la potenza è cresciuta fino a 105 cavalli per un rapporto peso\potenza ancora più entusiasmante. Disponibile anche la versione Factory con sospensioni Ohlins pluriregolabili. Prezzo: 11.799