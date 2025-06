Nuova Toyota Aygo X, col restyling il crossover ora è full hybrid

Per la prima volta nel segmento A arriva la tecnologia full hybrid. La introduce Toyota con la sua piccola citycar Aygo X che si aggiorna nello stile e nell'estetica, ma soprattutto nella propulsione. Un motore 1.5 full hybrid da 116 CV, che andrà a sostituire il precedente 1.0 da 72 CV solamente a benzina. Con numeri che sotto al cofano fanno un bel salto in avanti: da 0 a 100 km/h in meno di 10 secondi con emissioni di 86 g di CO2 al km.

Progettata in Europa

Progettata e prodotta in Europa, la Toyota Aygo X è un crossover che prende il nome e l'ispirazione dalla divertente Aygo: un veicolo compatto e versatile, ideale per uno stile di vita moderno. La nuova Aygo X ibrida ha più potenza e un'accelerazione più decisa, per un'esperienza di guida più coinvolgente e più efficiente. La nuova Aygo X sarà in vendita in Europa a partire dalla fine del 2025.

Look da crossover

La nuova Aygo X estende quindi l'elettrificazione al veicolo più piccolo e accessibile della gamma Toyota, senza compromettere il suo caratteristico look da crossover compatto. Invariato il passo di 2.430 mm e lo spazio per il bagagliaio. Per la prima volta in un ibrido Toyota, i due moduli delle batterie sono posizionati uno accanto all'altro lungo la larghezza del pianale, in una disposizione longitudinale sotto i sedili posteriori.

La potenza

La potenza complessiva del sistema è aumentata di 44 CV rispetto alla precedente versione non ibrida, raggiungendo un massimo di 116 CV, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 10 secondi. La Aygo X ha una grande maneggevolezza per le trafficate strade urbane grazie alla piattaforma GA-B della Toyota Global New Architecture (TNGA) e al posizionamento della batteria ibrida, che assicura un baricentro basso e una struttura molto rigida. Il raggio di sterzata è di 4,7 metri.