Toyota GR Supra, più estrema con Final Edition e Lightweight EVO

Sviluppata grazie al know how di Gazoo Racing, la nuova declinazione di questo modello vanta, oltre alla potenza aumentata, anche migliorie in termini di aerodinamica, sospensioni e handling. I test in galleria del vento hanno portato a modifiche specifiche derivate direttamente dal motorsport. All’anteriore ad esempio troviamo uno spoiler in fibra di carbonio, che insieme a flap e canard, si combina perfettamente con la generosa ala mobile in coda. Tutti elementi che contribuiscono a migliorare la resistenza e aumentare il carico aerodinamico. Sul cofano invece c’è una nuova presa d’aria per raffreddare le componenti. Ritroviamo poi cerchi da 19” all’anteriore e da 20” al posteriore che nascondono pinze freno Brembo con dischi forati maggiorati da 395 e 345 mm.

Stile racing

L’abitacolo in pieno stile racing è caratterizzato da sedute Recaro Podium CF con cuscinetti in Alcantara e finiture rosse. Il rosso ritorna anche per le cinture mentre l’Alcantara riveste anche il volante. Specifico poi il battitacco in fibra di carbonio. Più rapida, più potente e divertente da guidare rispetto al passato, Toyota GR Supra A90 Final Edition vanta un 3.0 V6 da 441 CV e 571 Nm di coppia, con un incremento di 101 CV e 71 Nm rispetto al passato. La velocità massima è di 275 km/h mentre . Migliorato l’handling grazie ad uno sterzo più preciso, così come la tenuta attraverso le nuove sospensioni KW regolabili in smorzamento. Si è cercato di ridurre anche il sottosterzo ottimizzando il differenziale. Sono state poi rinforzate le barre antirollio e con 10 mm in più di pneumatici si ha più stabilità anche in curva alle elevate velocità. Tutti elementi che emergono a pieno tra i cordoli del circuito ParcMotor, con i sali scendi e le repentine frenate che, anche se affrontati a velocità elevate, non vedono la vettura scomporsi.

Lightweight EVO

Alla Final Edition, che sarà realizzata in soli 300 esemplari, si affianca la Lightweight EVO che rende l’esperienza di guida ancora più diretta e coinvolgente grazie a ulteriori migliorie aerodinamiche e tecniche. Il prezzo di quest’ultima sarà di 76.000 euro mentre per la Final Edition il listino partirà da 146.400 euro. Passo corto, trazione posteriore e motore all’anteriore. Toyota GR Supra rimane una sportiva senza compromessi, pronta a divertire ogni volta che ci si mette al volante, specialmente in pista dove gli scarichi Akrapovic in titanio rendono quel rumore della felicità ancor più irresistibile.