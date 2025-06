Come compilare la constatazione amichevole e in quali casi

Se siamo coinvolti in un incidente stradale con un altro veicolo, la constatazione amichevole può essere uno strumento molto utile per semplificare le pratiche di risarcimento. Permette infatti ai conducenti coinvolti in un incidente di descrivere in modo semplice e chiaro cosa è successo, facilitando il lavoro delle compagnie assicurative. È uno strumento molto diffuso in Italia e può essere utilizzato per incidenti di lieve entità