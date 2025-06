Cosa conviene di più tra il leasing e il noleggio auto

Il contratto di leasing però ha anche dei potenziali svantaggi per l'acquirente. Anzitutto perché la quota che paghiamo nel lungo termine, con i tassi di interesse, potrebbe essere più alta rispetto al prezzo di acquisto effettivo. Inoltre bisogna rispettare i limiti imposti dal contratto stesso, come quelli del chilometraggio pattuito, pena il pagamento di penali in denaro. Come penali possono essere previste in caso di danni gravi o eccessiva usura del mezzo. Ci sono poi ovviamente le incombenze derivanti dalla gestione del veicolo, tra cui la manutenzione (tagliandi, revisioni) e l'assicurazione. Un altro svantaggio è il rischio di svalutazione dell'auto nel tempo. C'è poi, nel caso decidessimo di riscattare l'auto al termine del contratto, l'obbligo di pagare la cosiddetta "maxi rata" finale per ottenere la proprietà definitiva del mezzo