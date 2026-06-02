Meteo 2 giugno, maltempo al Centro-Nord: è allerta in otto regioni. Le previsioniCronaca
Introduzione
Il sistema di alta pressione che ha interessato la penisola nelle ultime settimane facendo registrare temperature da record, sta lasciando spazio a correnti instabili provenienti dall'atlantico. Per la giornata del 2 giugno la Protezione Civile ha dichiarato allerta gialla in otto regioni tra nord e centro. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, rovesci e temporali localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Le autorità segnalano possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. Il quadro meteorologico è aggiornato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.
Quello che devi sapere
Aree interessate dall'allerta
La Protezione Civile ha segnalato che le regioni interessate dall’allerta gialla sono la Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, parti di Piemonte ed Emilia-Romagna, oltre a Umbria e Abruzzo. L’avviso nazionale indica l’ingresso di piogge e temporali a partire dalle prime ore del 2 giugno, con la possibilità di estensione e intensificazione legata al passaggio di una saccatura atlantica. Le amministrazioni regionali sono state chiamate ad attivare i sistemi di protezione civile sui rispettivi territori.
Tipologia dei fenomeni previsti
I fenomeni attesi andranno da precipitazioni sparse a rovesci e temporali diffusi. In molte aree i temporali potranno essere intensi, con rovesci di forte entità e frequente attività elettrica. Accanto alla pioggia, ci si attende vento in raffica e, in modo localizzato, grandinate. Questo mix di elementi rende possibile la formazione di criticità sia per la circolazione sia per le opere di drenaggio urbano.
Nord: forti temporali in poche ore
Il Piemonte e la Lombardia sono indicati tra le prime a essere interessate, con precipitazioni che cominceranno sin dalle prime ore del mattino e temporali che potrebbero risultare diffusi. L’Emilia-Romagna e il Veneto vedranno un’estensione dei fenomeni verso est. In particolare, le zone pianeggianti e i bacini idrografici minori potrebbero registrare accumuli significativi in brevi finestre temporali. Anche le province alpine, come l’Alto Adige, potrebbero sperimentare un aumento dell’instabilità per confluenza di masse d’aria e per l’effetto orografico.
Centro e aree interne: rischi principali
Anche alcune regioni centrali, in particolare Umbria e Abruzzo, sono comprese nell’allerta gialla. Qui i temporali potrebbero dare origine a fenomeni convettivi intensi, con possibili criticità idrogeologiche nelle vallate e lungo i corsi d’acqua minori. Le aree interne e i bacini più stretti sono quelle dove l’acqua può concentrarsi rapidamente, aumentando il rischio di allagamenti locali e di danni alle infrastrutture leggere.
Impatti attesi sulla viabilità e sui servizi
La combinazione di pioggia intensa, raffiche di vento e attività temporalesca potrebbe causare disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. Le compagnie di trasporto e le prefetture monitoreranno la situazione per comunicare ritardi o modifiche ai servizi e invitano i pendolari a consultare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.
Vulnerabilità idrogeologica e azioni preventive
Dal punto di vista idrogeologico, l’arrivo di piogge intense su suoli già saturi o su bacini piccoli può incrementare il rischio di ruscellamenti, smottamenti superficiali e innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori. Le autorità locali hanno a disposizione mappe di criticità territoriale pubblicate nel bollettino nazionale. È importante che i residenti nelle aree a rischio seguano le indicazioni locali e si informino sulle eventuali misure precauzionali attivate.
Suggerimenti per la popolazione
Al pubblico si raccomanda prudenza: evitare spostamenti non necessari durante rovesci e temporali intensi, non transitare in sottopassi in caso di acqua alta e non attraversare tratti sommersi della carreggiata. È consigliabile mettere al sicuro oggetti e attrezzature all’aperto e verificare la stabilità di eventuali coperture leggere. In caso di emergenza, occorre attenersi alle indicazioni delle autorità locali e contattare i numeri di emergenza se necessario.
Monitoraggio e risorse informative
Per aggiornamenti aggiornati e dettagliati è possibile consultare il bollettino nazionale di criticità e allerta del Dipartimento della Protezione Civile sul sito www.protezionecivile.gov.it. Inoltre, le strutture regionali di protezione civile forniscono informazioni territoriali più precise; per approfondimenti orari e mappe di precipitazione, i portali meteorologici specializzati offrono monitoraggi in tempo reale.
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Evoluzione per domani 3 giugno
Le previsioni indicano che, dopo il primo impulso instabile, domani è atteso l’arrivo di una seconda perturbazione di matrice atlantica che potrebbe intensificare il maltempo sulle regioni settentrionali, portando a piogge più diffuse e temporali localmente intensi. Il quadro meteorologico rimane suscettibile di rapidi cambiamenti: per questo il Dipartimento aggiornerà l’allerta in base all’evolversi dei fenomeni.