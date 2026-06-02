Introduzione

Il sistema di alta pressione che ha interessato la penisola nelle ultime settimane facendo registrare temperature da record, sta lasciando spazio a correnti instabili provenienti dall'atlantico. Per la giornata del 2 giugno la Protezione Civile ha dichiarato allerta gialla in otto regioni tra nord e centro. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, rovesci e temporali localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Le autorità segnalano possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. Il quadro meteorologico è aggiornato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.