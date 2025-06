Aston Martin, inaugurato nuovo showroom a Bologna

Un pezzo di Gaydon nel cuore della Motor Valley. Inaugura all’ombra delle Due Torri il nuovo show-room di Aston Martin Bologna, uno spazio dedicato ai clienti con finiture da autentica boutique per accogliere al meglio i potenziali clienti e tutti coloro che si vogliono avvicinare o fanno già parte del mondo della casa automobilistica britannica. Si tratta del terzo showroom in Italia per il brand britannico, dopo Milano e Verona. A Bologna il partner scelto è la famiglia Stefanelli, con il Gruppo Stefauto 1952 che gestirà questa nuova realtà in qualità di partner regionale esclusivo per i clienti di Emilia-Romagna ma anche Marche, Toscana e Umbria.

La nuova DBX S debutta in Italia

In occasione dell’apertura del nuovo show-room, è arrivato anche il debutto italiano ed europeo della nuova DBX S. Il SUV lussuoso e sportivo della casa automobilistica britannica è stato ulteriormente migliorato, con diversi elementi dedicati partendo dalla base della 707. Sono state adottate diverse misure non solo per ridurre significativamente il peso a vuoto della DBX S, ma anche per farlo in modo intelligente e altamente selettivo. Un esempio lampante è il nuovo tetto opzionale in fibra di carbonio, il più grande elemento in carbonio di questo tipo mai montato su un'Aston Martin. Questa scelta permette di risparmiare 18 kg di massa, ma lo fa anche dal punto più alto dell'auto, riducendone il baricentro e migliorando ulteriormente stabilità e agilità. Per la prima volta nel segmento SUV, i cerchi in magnesio sono ora disponibili come optional. Scegliendo questo cerchio opzionale da 23", si risparmiano ulteriori 19 kg di massa non sospesa, migliorando la qualità di guida, la precisione e la sensibilità dello sterzo, nonché la reattività dell'auto agli input direzionali. La DBX S è disponibile anche con cerchi in alluminio forgiato da 23" di serie. Anteriormente, la nuova DBX S è immediatamente riconoscibile grazie alla griglia a lamelle in nero puro, che conferisce a questa edizione un'immediata presenza su strada, mentre la griglia in policarbonato leggero con design a nido d'ape, ispirata alla DBS 770 Ultimate, è disponibile come optional. Un nuovo splitter e un nuovo diffusore esaltano ulteriormente la presenza naturalmente decisa dell'auto, insieme al caratteristico design avvolgente delle luci diurne. La fibra di carbonio è disponibile come optional per gli specchietti retrovisori esterni, le fasce laterali e il battitacco inferiore, mentre il distintivo badge "S" sui parafanghi anteriori identifica al meglio questo modello. Gli interni della DBX S sfoggiano un esclusivo tema "S"; la caratteristica più evidente è il caratteristico motivo a spina di pesce, di serie sui sedili, che si estende anche al cielo dell'abitacolo scegliendo il tetto in carbonio opzionale. La DBX S è rivestita di serie in Alcantara leggera e sportiva, presente su sedili, cielo dell'abitacolo, console centrale, plancia inferiore e finiture superiori. Il cuore della nuova DBX S è una versione aggiornata dell'acclamato motore V8 biturbo da 4,0 litri di Aston Martin. Grazie all'utilizzo della tecnologia turbo trasferita direttamente dalla futura supercar Valhalla, tra cui il diametro maggiorato della girante del compressore e altri miglioramenti interni, la potenza è aumentata di ulteriori 20 CV, raggiungendo i 727 CV, e offre una spinta ancora maggiore agli alti regimi, rendendo le prestazioni della DBX S ancora più memorabili. Il risultato è un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e una riduzione del tempo di accelerazione da 0 a 200 km/h di 0,3 secondi. La velocità massima rimane di 312 km/h.

La visione di Aston Martin e Stefauto

“È il momento perfetto per rafforzare la presenza di Aston Martin in Italia, paese che rappresenta uno dei più importanti mercati al mondo per le auto sportive e di lusso - ha commentato Andreas Bareis, Aston Martin Regional President - EMEA - Ogni nuova Aston Martin offre ora un livello di potenza senza precedenti e i nostri clienti sono entusiasti di questa inconfondibile formula. Ritengo che Stefauto 1952 rappresenti per noi il partner commerciale perfetto per aiutarci a crescere in questa regione”. A sottolineare la soddisfazione del gruppo bolognese per questa nuova avventura, Francesca Stefanelli, CEO di Aston Martin Bologna: “È per me motivo di profondo orgoglio entrare ufficialmente a far parte dell’universo Aston Martin. Insieme al mio team, affrontiamo con piena consapevolezza le sfide che ci attendono in una regione emblematica dell’eccellenza automobilistica mondiale: la rinomata Motor Valley. Siamo tuttavia fiduciosi che le nostre competenze, unite al prestigio e all’inconfondibile eleganza del marchio Aston Martin, sapranno essere all’altezza di questo ambizioso cammino”.