Salute, l'attenzione alle cure è cresciuta dal 13% al 40%: i dati

La salute torna a essere la principale preoccupazione degli italiani, spaventati dalle incertezze della sanità pubblica più che dai conflitti e dalle ansie legate alla situazione economica. A ribadirlo è un'indagine condotta da Demos per Repubblica, secondo cui la quota di persone che ha indicato questo argomento tra i due più importanti è salita dal 13% al 40%. Il costo della vita e i conflitti, insomma, non sembrano spaventare gli italiani tanto quanto il pensiero di trovarsi alle prese con problemi di salute e una sanità inefficiente e incapace di trasmettere sicurezza. La guerra, viceversa, sembra essere diventata una triste abitudine. Solo il 9% dei cittadini intervistati da Demos nel sondaggio condotto per Repubblica la indica fra i due problemi più urgenti, per l’Italia.