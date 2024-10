Sanità, l’Italia spende meno della metà della Germania: i dati

Nella prossima Manovra l’unico settore dove non ci saranno tagli di spesa è la sanità che anzi, come ha confermato il ministro della Salute Schillaci, vedrà le risorse aumentare di circa 2 miliardi. Tuttavia, la spesa sanitaria italiana resta il 6,3% del PIL: valori decisamente distanti da quelli del resto d’Europa. Come ha stimato la Corte dei conti, la Germania spende infatti più del doppio dell’Italia. Di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, di SkyTG24, andato in onda il 10 ottobre