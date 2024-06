Liste di attesa record in Lombardia, in 4 milioni rinunciano alle cure

“La salute non può attendere” è il titolo del monitoraggio sul 2023 e i primi 4 mesi del 2024 realizzato da Federconsumatori con la Fondazione Isscon e il contributo dell’Area stato sociale e diritti della Cgil, dove si scoprono tempi lunghissimi in quasi tutta Italia

Il primato se lo aggiudica la Lombardia con 735 giorni di attesa per un’ecodoppler cardiaca all’Ospedale di Magenta. 677 giorni a Legnano (Milano) per una prima visita oculistica, per la stessa visita ne servno 523 a Gemona (Udine). Drammatica la situazione anche in Liguria dove a Chiavari servono 645 giorni per una colonscopia e 356 giorni per una visita programmata dermatologica (il limite massimo è di 120 giorni).

Il report di Federconsumatori

È la fotografia drammatica che emerge dal report “La salute non può attendere” monitoraggio sul 2023 e i primi 4 mesi del 2024 realizzato da Federconsumatori con la Fondazione Isscon e il contributo dell’Area stato sociale e diritti della Cgil. I dati fanno emergere tempi lunghissimi in quasi tutta Italia per riuscire ad avere una prestazione medica, ma anche migrazioni sempre da Sud verso Nord - alla ricerca di servizi sanitari migliori. A causa dei ritardi e dei disservizi, la sanità privata, per che per chi può permetterselo, è diventa scelta obbligata (arrivata a 41 miliardi di euro) mentre ci sono circa 4 milioni di persone che si vedono costretti a rinunciare alle cure.