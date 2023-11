Sondaggio, su sanità priorità per italiani è riduzione liste d’attesa

Secondo un sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Sky TG24, il 63% degli intervistati è poco o per nulla soddisfatto del servizio sanitario nazionale, ma il 53% è d’accordo con l’affermazione “la sanità italiana è tra le migliori al mondo”. Il 64% ha aspettato più di tre mesi per una visita tramite Ssn, 1 su 5 ha dichiarato essersi dovuto spostare in strutture sanitarie di una regione diversa da quella in cui vive. Nella rilevazione anche le intenzioni di voto degli italiani e la fiducia nei politici