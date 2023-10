Manovra, 3 miliardi per la Sanità: i principali punti d'intervento

Nella Legge di Bilancio per la Sanità è stato previsto uno stanziamento aggiuntivo pari a 3 miliardi per il 2024 (al quale devono aggiungersi le risorse Pnrr e i 300 milioni riconosciuti alla Regione Sicilia) e 4,2 miliardi a decorrere dall'anno 2026. Tra le misure previste "l'introduzione di indennità per medici e altro personale sanitario impegnati nella riduzione dei tempi delle liste di attesa"