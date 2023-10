Come si legge in una nota del Mef, "per i residenti stranieri cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea, si prevede la possibilità di iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, versando un contributo di 2.000 euro annui. L'importo del contributo è ridotto per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o per quelli collocati alla pari"

Gli altri interventi sulla Sanità in Manovra

Sempre in tema di Sanità in Manovra sono previste anche misure per l'abbattimento delle liste d'attesa ma anche l'aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati. Il titolo quarto del documento che Ansa ha potuto visionare vede misure per il potenziamento del sistema sanitario e il finanziamento del Ssn. Compaiono anche norme per la rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica e modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali. Inserita anche la proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità e il finanziamento per l'aggiornamento dei Lea.