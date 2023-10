La Legge di Bilancio approda in Consiglio dei ministri: l’obiettivo è fissare le linee generali per inviare a Bruxelles il Documento programmatico di Bilancio. Fra le misure previste anche il rinnovo dei contratti della Pa, fondi per il Servizio sanitario, la proroga di quota 103 e dell'Ape social e forse un aumento delle pensioni minime. In un secondo step, con un ddl collegato, interventi su famiglie e proroga della detassazione dei premi di produttività e dei fringe benefit ascolta articolo

Arriva oggi in Consiglio dei ministri, previsto per le 9.30, la Manovra 2024. Un accordo di massima fra gli alleati del governo Meloni c’è: almeno le linee generali vanno fissate per inviare a Bruxelles il Documento programmatico di Bilancio, nella consapevolezza che comunque serviranno tempi supplementari, come accade ogni anno, per limare l'articolato vero e proprio della Legge di Bilancio da inviare alle Camere. In Senato, da dove partirà l'iter parlamentare, non si aspettano il ddl prima del 26-27 di ottobre secondo alcuni arriverà dopo il ponte di Ognissanti. Alle 10.30 è poi prevista una conferenza stampa della presidente del Consiglio.

Cuneo, pensioni, Pa e sanità I pilastri sono ormai noti: taglio del cuneo e accorpamento delle prime due aliquote Irpef (coperte con i quasi 16 miliardi di extradeficit) rappresentano il cuore della Manovra, che stanzierà fondi anche per il rinnovo dei contratti della Pa (5 miliardi in tutto, si dovrebbe partire da sanità e dal comparto sicurezza) e per il Servizio sanitario (3 miliardi aggiuntivi). L'obiettivo principale è quello di ridurre le liste di attesa, chiedendo una mano in più alle strutture private accreditate e mettendo più soldi in busta paga a medici e infermieri attraverso la detassazione degli straordinari. Non ci saranno rivoluzioni al capitolo previdenza, che dovrebbe vedere subito la proroga di quota 103 e dell'Ape social e, se il pressing di Forza Italia sarà soddisfatto, anche un nuovo mini-aumento per le pensioni minime. leggi anche Manovra, Meloni: "Poche risorse, non vanno sperperate"

Famiglie, detassazione dei premi e detrazioni In un secondo step, con un ddl collegato, il resto delle misure. Un gruzzoletto dovrebbe esserci anche per la famiglia, per agevolare le mamme lavoratrici e dare aiuti più corposi a chi ha tre figli. Questo capitolo potrà contare anche sui fondi non utilizzati per l'assegno unico. Per il sostegno ai redditi potrebbe arrivare anche la proroga della detassazione dei premi di produttività e dei fringe benefit fino a 3mila euro (per chi ha figli). E resta possibile che a contribuire siano i redditi più alti, attraverso una revisione del decalage delle detrazioni al 19%. Parte delle coperture arriverà dalla spending review che dovrebbe portare in dote almeno 2 miliardi per il prossimo anno. La revisione spetta ai singoli ministeri ma Giorgetti ha già messo in chiaro che ci penseranno le forbici del Mef (probabilmente con un taglio lineare del 5%) se ci sarà chi non agisce. L'altra voce corposa nella colonna delle entrate sarà la global minimum tax, ma nell’operazione potrebbe entrare anche la revisione delle tasse sui giochi online oltre all'anticipo della gara del Lotto. leggi anche Tasse di successione, il governo smentisce l’ipotesi di un aumento