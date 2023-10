Bollette, ipotesi rialzi. Pichetto Fratin: “Price cap da rinnovare”

Il ministro dell’Ambiente ha detto che chiederà il rinnovo della misura comunitaria di tetto al prezzo del gas per altri dodici mesi, in modo da attutire eventuali rialzi legati ai conflitti in corso e a fenomeni speculativi. Intanto, ha raggiunto le 330mila firme la petizione per chiedere l’ora legale permanente promossa dalla Sima, la Società Italiana di Medicina Ambientale