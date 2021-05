1/10 ©Ansa

La tassa di successione è tornata al centro del dibattito politico, e non solo. Il tema è stato riportato sul tavolo dal segretario del Partito democratico, Enrico Letta, che ha rilanciato l'idea di inasprire l’imposta indiretta sui beni immobili e diritti reali immobiliari lasciati in eredità per finanziare una “dote” da destinare ai giovani al compimento della maggiore età, vincolati però a spese in studio, lavoro, o casa

Tassa di successione, Italia tra i paesi Ocse con le imposte più basse